Castelvenere non si arresta l’ondata di rapine | presa di mira di nuovo un’abitazione

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una rapina in abitazione a Castelvenere in via San Tommaso dopo aver colpito recentemente la casa del sindaco.È accaduto nel pomeriggio di ieri quando all'interno era presente una donna che si è trovata improvvisamente davanti due persone con passamontagna che hanno rubato monili in oro, una fede nunziale, un altro anello e un orologio che indossava la malcapitata. I due malviventi sono poi fuggiti. Sul posto sono intervenuti I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno avviato le indagini.