Body corsetti e completi due pezzi sono un' ode alla sensualità tra pizzo sete e sofisticati velluti

La lingerie prima di tutto. Fulcro die femminilità, è da qui che si parte per costruire un buon look. E durante le feste torna protagonista e conquista la scena. Un completo intimo donna non è solo una bellissima idea regalo da fare a Natale, ma anche alleato essenziale nel definire lo stile di una donna. Natale a Monaco, incantano i look coordinati di Charlene e della figlia Gabriella X Eleganza, comfort, sex appeal, praticità.