Attentato Magdeburgo c’è anche un italiano tra i feriti | si teme un per un piede gravemente fratturato

Il grave di alcuni giorni fa nella città tedesca ha fatto registrare cinque morti e oltre duecento tra cui un cittadino di origini calabresi Il clima di festa pre-natalizio è stato funestato ieri sera nella città di, in Germania, da un grave. Un uomo saudita di 50 anni ha fatto irruzione nel classico mercatino di Natale, che si tiene ogni anno nella piazza principale della città, a bordo di un'auto falciando la folla presente. Il bilancio è pesantissimo, l'uomo ha ucciso almeno cinque persone, tra cui un bimbo piccolo, e ne ha ferite circa duecento, di cui 41 in modo grave. Dopo le prime frammentarie notizie, alla Farnesina è arrivata la conferma della presenza di un nostro connazionale tra le persone falciate dal folle.