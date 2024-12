Linkiesta.it - Agli chef piace ancora la scarpetta

Il galateo dice che non si fa, ma è difficile resistere al boccone di pane che raccoglie le ultime vestigia di un sugo o una salsa o un semplice fondo ricco di umami. Fare lapuò apparire una debolezza, una concessione alla gola. Ma, per dirla con parole note a tutti, si può resistere a tutto tranne che alle tentazioni. E lo sbaffo di ragù sul fondo del piatto è una delle più forti per chi ama mangiare. Lo ha certificato anche una ricerca condotta da YouGov per Barilla. Secondo il report il 68 per cento degli italiani ama gustare ogni boccone e laè il secondo gesto più diffuso quando si cena in ambienti informali per il 57 per cento degli intervistati. Il 60 per cento si autocensura al ristorante fine dining, pur sentendo il rimpianto del non aver “to” il fondo del piatto al termine del pranzo.