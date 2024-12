Thesocialpost.it - A pesca insieme prima di Natale, Massimo e Claudio morti così: erano padre e figlio

Una tragedia ha colpito profondamente Ostia e Fiumicino, lasciando un segno di lutto nella comunità.Di Biase, rispettivamente di 62 e 29 anni, hanno perso la vita domenica 22 dicembre mentrein mare, dedicandosi alla loro passione: la. La loro imbarcazione di 13 metri, chiamata ‘Sette fratelli’, una vongolara utilizzata per la raccolta di molluschi, si è ribaltata a causa delle avverse condizioni meteorologiche.partiti dal porto di Fiumicinoad altre barche e, purtroppo, non c’è stato il tempo necessario per salvarli.Leggi anche: Meteo,al freddo e al gelo: neve e vento, ecco dove colpirà il maltempo nelle festeben conosciuti tra Fiumicino e Ostia, dove hanno gestito le pescherie Di Biase.usciti per una battuta dipre-natalizia, ma non è chiaro se fosse per lavoro o per preparare le festività per la loro numerosa famiglia.