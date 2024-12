Ilfattoquotidiano.it - “Truffatori, il vostro servizio è vomitevole”. Utenti Dazn inferociti con la piattaforma per i disservizi durante il match Usyk-Fury

“Ridateci i soldi“. Sono numerosi i commenti disotto i profili social diper i problemi riscontratila trasmissione dell’attesissimo incontro di pugilato tra l’ucraino Olexandr(poi vincitore) e l’inglese Tyson.“Il”. L’ennesima figuraccia della celebredi streaming.il quarto round delvalevole per il campionato mondiale dei pesi massimi di boxe, il segnale del broadcaster si è interrotto e non è più ripreso. Doveva essere l’evento più importante dell’anno trasmesso dalla piattaforme e invece si è rivelato un aco disastro. “Aspettiamo mesi per vedere un incontro e, pur avendo già un abbonamento, devo anche pagare nuovamente per guardare il. E questo è il risultato?”. Già perché in tutto questo, gli appassionati hanno dovuto pagare oltre 20 euro (non bastava l’abbonamento, ma bisognava acquistare l’evento) per vedere il-rivincita della sfida di maggio scorso, vinta da