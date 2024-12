Oasport.it - Startlist slalom Alta Badia 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Lunedì 23 dicembre si disputerà lomaschile in, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Ultima gara prima di Natale, si conclude il poker di gare in Italia: secondo appuntamento sulla Gran Risa dopo il gigante del sabato vinto in maniera perentoria dallo svizzero Marco Odermatt. Appuntamento alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30.L’Italia spera in un risultato di rilievo da parte di Alex Vinatzer, reduce dall’ottavo posto tra le porte larghe. Accanto all’altoatesino ci saranno anche Matteo Canins, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simmon Maurberger, Tommaso Saccardi. I favoriti della vigilia sono l’austriaco Manuel Feller, il francese Clement Noel, il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Loic Meillard, il tedesco Linus Strasser, i norvegesi Timon Haugan e Atle Lie McGrath.