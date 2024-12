Sport.quotidiano.net - Serie A. Insidia Reggio Emilia. Varese rigenerata dal trionfo nel derby

Unacarichissima dopo il successo nel, alle ore 19 sarà di scena a, contro una delle squadre più in forma di questo campionato, sebbene priva di Jamar Smith. Sono 53 le gare giocate fino ad ora tra le due squadre, conavanti per 31-22 nel complessivo, main vantaggio nei 27 precedenti giocati in casa (17-10).spera nella crescita dei nuovi arrivi, e soprattutto di dare continuità alla buona prestazione prodotta con l’Olimpia Milano. "È stata una settimana di lavoro normale, come tante altre, nel corso della quale abbiamo lavorato ancora di più sull’inserimento di Tyus e Sykes e in generale sullo stato di forma della squadra, consapevoli che se vogliamo arrivare al successo dobbiamo necessariamente seguire il nostro piano partita ed il nostro stile di gioco", osserva Herman Mandole (nella foto).