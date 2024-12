361magazine.com - Puntata conclusiva della prima stagione per Attacco al Potere – Paris Has Fallen. Le anticipazioni

peralHas. LeperalHas, la serie ispirata all’adrenalinica saga cinematografica, in onda lunedì 23 dicembre inserata su Italia 1. Dopo l’ultimatum di Pearce (Sean Harris, I Borgia, Mission: Impossible 5 e 6, Spencer), Vincent (Tewfik Jallab, Spiral, Oussekine, Pax Massilia), Zara (Ritu Arya, The Umbrella Academy, Red Notice, Barbie), la Presidente (Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes per Mon roi) e la task forcesono sempre più alle strette. Per portare dalla propria parte uno degli alleati dell’ex capitanoLégion Étrangère, Taleb e Taylor tentano un ultima, disperata mossa. Madame le Présidente de la République, intanto, è costretta all’impensabile: sarà una decisione senza precedenti? Il piano del terrorista, accecato dalla volontà di vendetta, è ormai in atto e i nostri temono il peggio: il tempo è totalmente a loro sfavore.