Ilgiorno.it - Ottavia Piana nell’abisso del Bueno Fonteno: i punti oscuri dell’incidente fra sicurezza e autorizzazioni. Le verifiche dopo i soccorsi

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 22 dicembre 2024 – Se non ci sono dubbi sulla perfetta riuscita della maxi-operazione di salvataggio della speleologa bresciana– 32 anni, di Adro – sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Clusone per capire se la spedizione sia stata svolta seguendo regole e protocolli (al momento, non risulta aperto alcun fascicolo, ma la situazione potrebbe cambiare). I carabinieri hanno avviatosulla grotta e sul progetto scientifico che porta gli speleologi a calarsi. Gli interrogatori Accertamenti sono in corso su protocolli d’accesso, permessi e misure didel “Progetto Sebino“. È un lavoro di raccolta di tutta la documentazione per chiarire alcuni aspetti, dallealle linee guida delle spedizioni sostenute da Comuni e università per la ricerca di acqua.