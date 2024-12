LIVE – Talmassons-Roma | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la prima giornata di ritorno diA1di. Grande attesa per una sfida che vede a confronto le due neopromosse e mette in palio punti importantissimi in ottica salvezza. Le ragazze guidate da Leonardo Barbieri sono dodicesime in classifica a quota nove punti e vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare la terza vittoria stagionale. Il club friulano arriva dal punto strappato al tie-break a Busto Arsizio e vuole altri punti per provare a salire ancora.Serve però una grande prestazione per superare la squadra di coach Giuseppe Cuccarini, fanalino di coda della classifica con sette punti e due successi fin qui. Le Wolves hanno bisogno di punti per guadagnare posizioni e questo impegno è molto ghiotto.