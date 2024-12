Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: trionfo di Tarjei Bø, impresa di Riethmüller

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 14.4513:11 Uldal stampa a sorpresa in volata Sørum per il 5° posto. Poi giunge Nawrath. Primo francese Fabien Claude, 8°. Giacomel con 5 errori salva la top 15.13:10 Giunge terzo e va subito ad abbracciare il fratellone Johannes Thingnes Bø, che dal podio non scende mai, e che guadagna ancora su Laegreid (4°) in chiave Coppa del Mondo.13:09 Signore e signori, inchiniamoci all’di Danilo! Con un errore giunge sul podio, il primo della carriera, lo zero nell’ultima serie è stato epico!13:08 LA RIVINCITA DEL FRATELLO!Bø festeggia a braccia alzate un successo insperato nelladi Annecy-Le!Niente, non ne ha più Johannes Bø!Ci siamo, 200 metri alla fine! Va a vincere il fratellone!13:06 Johannes salta via Laegreid, il tempo stringe per prendere Riethmueller.