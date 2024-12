Bergamonews.it - La suggestiva insostenibile rutilante assemblea condominiale natalizia

L’straordinaria era iniziata malissimo: l’Elfo del sesto piano, un irrefrenabile buffone, si era presentato indossando una fascia per capelli con corna di renna. La famiglia di Renne del terzo piano non aveva preso per niente bene questa scena. La Befana, che vive da sempre nel seminterrato, rideva senza scrupoli, mostrando spudoratamente la sua bocca sdentata. Babbo Natale, seduto come sempre in ultima fila, scuoteva la testa in segno di rimprovero; scendere a piedi dal decimo piano, dove si trova il suo loft, gli aveva accresciuto il cattivo umore.In piedi, davanti a tutti, Scrooge, dall’alto della sua autorevolezza e con la sola potenza del suo sguardo, richiama tutti all’ordine: “Signori, vi prego, un po’ di attenzione. Sapete perché stasera ci siamo qui riuniti! Il nostro inquilino del primo piano, il Pupazzo di Neve, contro le nostre ripetute raccomandazioni, ha deciso di fare una vacanza ai Caraibi.