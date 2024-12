Sport.quotidiano.net - La Cremonese fermata sull1-1 dalla Sampdoria

Ancora un pareggio interno (e per giunta in rimonta) per la, che allo ‘Zini’ non riesce ad andare oltre l’1-1 con la. Dopo le due vittorie con Frosinone e Sudtirol, che hanno caratterizzato il ritorno in panchina di mister Stroppa, la squadra grigiorossa è stata sconfitta in casaReggiana ed ha collezionato due pareggi. U n bottino tutt’altro che ricco, che ha fatti scivolare una compagine accreditata come lain quinta posizione, a -11 dal secondo posto e con una sola lunghezza di vantaggio sulla matricola Cesena, alla quale renderà visita nel turno di Santo Stefano. Come evidenziano i dieci angoli battuti con i blucerchiati, alla formazione grigiorossa ancora una volta non sono certo mancate volontà ed impegno, ma, complici alcuni errori di troppo sia in fase difensiva che al momento di concludere, la formazione di Stroppa si è trovata a dover inseguire unaapparsa concreta e resa molto attenta“cura-Semplici”.