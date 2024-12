Ilfattoquotidiano.it - Ingegnere aerospaziale in Germania. “Mi sento apprezzata sul lavoro e se chiedo nuove opportunità nessuno si offende”

Mentre ragiona sui motori degli aerei, Anna Marcellan,, ripercorre a mente tutte le parti del mondo su cui ha volato. Nata in provincia di Padova 35 anni fa, ha lasciato l’Italia nel 2012 per frequentare un master all’Università di Delft, in Olanda. Da allora non è più tornata e oggi lavora nel reparto Ricerca e sviluppo del German Aerospace Center di Stoccarda. Parla cinque lingue: italiano, inglese, portoghese, tedesco e olandese e al momento si trova a Sydney, dove trascorrerà quattro mesi del suo periodo di maternità insieme alla figlia e al compagno, italiano anche lui. “All’estero c’è una comunicazione diretta – racconta -, grande sostegno ai genitori, e miper quello che so e so fare, viaggiare insegna a conoscere se stessi e gli altri”.Anna se n’è andata per la prima volta le ali a 16 anni, poteva scegliere se prendere il diploma come tutti o trascorrere un anno di liceo all’estero: Olanda, Cina,le sue mete preferite.