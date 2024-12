Iodonna.it - Il nuovo progetto di Fondazione Veronesi per le scuole dedicato a sensibilizzare i più giovani sull'inquinamento atmosferico: come partecipare

Leggi su Iodonna.it

Sono più preoccupati dei loro genitori e nonni per il cambiamento climatico, per l’esaurimento delle risorse naturali, per la perdita della biodiversità. Stando agli ultimi dati Istata percezione dei cittadini nei confronti di temi ambientali e dei comportamenti eco-compatibili, idai 14 ai 24 anni sono la generazione più sensibile all’importanza della tutela ambientale. Ma anche quella più angosciata per il futuro. Crisi climatica e scuola, l’impatto sui bambini è devastante X Leggi anche › Cambiamento climatico, l’economista Jørgen Randers: «Realizziamo l’improbabile» Proprio pensando a loro, quindi, è nato ilAriaMI diUmbertoETS, che trasforma numerosesecondarie di Milano e provincia in veri e propri “laboratori ambientali”.