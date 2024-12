Il governo israeliano è durissimo su Papa Francesco | Ignora le crudeltà di Hamas basta l’accanimento contro lo Stato ebraico

Leggi su Open.online

I rapporti tradi Israele edella Città del Vaticano sono ai minimi termini. Il ministero degli Esteri di Tel Aviv ha scelto i social per criticare con toni particolarmente duri le dichiarazioni disulla guerra a Gaza. Il pontefice, parlando dell’uccisione dei bambini nella Striscia, aveva condannato i raid israeliani. «Ieri – 20 dicembre – sono stati bombardati dei bambini. Questa è. Questa non è guerra», le parole di, durante il discorso di Natale ai cardinali. La replica del ministero degli Esteri è stata piccata: «La colpa dovrebbe essere rivolta esclusivamente ai terroristi, non alla democrazia che si difende da loro.con i due pesi e le due misure e conloe il suo popolo. Laè che i terroristi si nascondono dietro i bambini mentre cercano di uccidere i bambini israeliani.