Trump valuta attacchi con droni in Messico | la strategia contro i cartelli del narcotraffico

Trump sta valutando la possibilità di lanciare attacchi con droni contro i cartelli della droga in Messico, nell’ambito di una strategia più aggressiva per contrastare il traffico di stupefacenti verso gli Stati Uniti. A rivelarlo è la NBC, che cita sei fonti anonime tra attuali ed ex funzionari del Pentagono, dell’intelligence e delle forze dell’ordine americane. Le discussioni – ancora in fase preliminare – coinvolgerebbero la Casa Bianca, il Dipartimento della Difesa e alti funzionari dei servizi segreti. L’ipotesi sul tavolo prevede raid mirati con velivoli senza pilota contro leader dei cartelli e infrastrutture logistiche in territorio messicano. Secondo le fonti, l’operazione verrebbe condotta, idealmente, in collaborazione con il governo di Città del Messico. Panorama.it - Trump valuta attacchi con droni in Messico: la strategia contro i cartelli del narcotraffico Leggi su Panorama.it L’amministrazione del presidente Donaldstando la possibilità di lanciarecondella droga in, nell’ambito di unapiù aggressiva per contrastare il traffico di stupefacenti verso gli Stati Uniti. A rivelarlo è la NBC, che cita sei fonti anonime tra attuali ed ex funzionari del Pentagono, dell’intelligence e delle forze dell’ordine americane. Le discussioni – ancora in fase preliminare – coinvolgerebbero la Casa Bianca, il Dipartimento della Difesa e alti funzionari dei servizi segreti. L’ipotesi sul tavolo prevede raid mirati con velivoli senza pilotaleader deie infrastrutture logistiche in territorio messicano. Secondo le fonti, l’operazione verrebbe condotta, idealmente, in collaborazione con il governo di Città del

