Lapresse.it - Stefano Conti arrestato a Panama, assolto da accuse ma non può tornare

perché il fatto non sussiste, ma con il paradosso che non può lasciare, italiano detenuto a, non può lasciare il Paese perché il pubblico ministero ha presentato un ricorso. Lo apprende LaPresse dagli avvocati Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo, che rappresentano la difesa del ragazzo.è stato rinchiuso nel carcere di La Joya per oltre 425 giorni, con l’accusa di tratta di esseri umani.ha respinto l’ipotesi di accettare la proposta dell’accusa di una condanna a 5 anni, di cui una parte già scontati, scegliendo la strada del processo.è stato, perché il fatto non sussiste.Trattamento disumano in carcere tra peggiori al mondo “Mi chiamo, sono un trader professionista e vivo aormai da 7 anni. Tre anni fa sono statoper traffico di esseri umani, sono statoil mese scorso perché il fatto non sussiste.