The Voice Senior 2025 vince Patrizia Conte sorpresa Renato Zero

Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio ha vinto l’edizione 2025 di The Voice Senior, durante la finale arriva una telefonata di Renato ZeroUltimo appuntamento, ieri sera venerdì 11 aprile su Rai1, con The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del Paese. Una serata ricca di musica che ha decretato la vittoria di Patrizia Conte, del team di Gigi D’Alessio, che si è aggiudicata la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.Poco prima dell’annuncio dei quattro super finalisti Renato Zero ha fatto una sorpresa al pubblico, con un collegamento telefonico in cui si è congratulato con i protagonisti del programma e ha promesso di venire in studio per l’apertura della prossima edizione: «Sono anche io un Senior, vi chiamo per ringraziarvi per dare visibilità a artisti rimasti nell’ombra, saluto i quattro moschettieri e Antonella, che transita con disinvoltura tra pentole e spariture. .com - The Voice Senior 2025, vince Patrizia Conte, sorpresa Renato Zero Leggi su .com del team di Gigi D’Alessio ha vinto l’edizionedi The, durante la finale arriva una telefonata diUltimo appuntamento, ieri sera venerdì 11 aprile su Rai1, con The, il talent show condotto da Antonella Clerici che premia le più belle voci over 60 del Paese. Una serata ricca di musica che ha decretato la vittoria di, del team di Gigi D’Alessio, che si è aggiudicata la possibilità di pubblicare un brano con l’etichetta discografica Warner Music Italia.Poco prima dell’annuncio dei quattro super finalistiha fatto unaal pubblico, con un collegamento telefonico in cui si è congratulato con i protagonisti del programma e ha promesso di venire in studio per l’apertura della prossima edizione: «Sono anche io un, vi chiamo per ringraziarvi per dare visibilità a artisti rimasti nell’ombra, saluto i quattro moschettieri e Antonella, che transita con disinvoltura tra pentole e spariture.

Potrebbe interessarti anche:

The Voice Senior 2025 - la semifinale stasera 4 aprile : anticipazioni e regolamento

Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di ‘The voice senior’ alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 del Paese – è ...

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%) - Le Onde del Passato fermo al 12.4%

Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha interessato 3.643.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del ...

Ascolti tv venerdì 14 marzo : The Voice Senior - Le onde del passato - Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 14 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The ...

A sorpresa la chiamata di Renato Zero - The Voice Senior 11/04/2025. Chi ha vinto The Voice Senior 2025, Patrizia Conte spiazza Antonella Clerici dopo la vittoria: “Ma cosa dici?”. Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025: "Non ho mai vinto niente, sono strafelice". Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025: le scuse in lacrime, la grande paura e il super premio. The Voice Senior, le pagelle della finale, ma chi ha vinto? Patrizia Conte (10), Antonella Clerici regina ma Maiuri (5) del team Bertè.... E i giudici Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino.... Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior: tutto tranne che dilettante. Maestra di Paola e Chiara, ha lavorato con Tullio De Piscopo. La carriera. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di gazzetta.it che:) The Voice Senior 2025, ha vinto Patrizia Conte del team di Gigi D'Alessio - Patrizia Conte è la vincitrice della quinta edizione di The Voice Senior. Il programma che offre una seconda opportunità a talenti over 60, ha tenuto compagnia al pubblico nelle ultime settimane. Dopo ...

(In base alle informazioni di libero.it:) The Voice Senior: Patrizia Conte vince in lacrime e Bertè imbarazza Clerici. Poi Clementino innamorato e la sorpresa di Renato Zero - Nella puntata finale dell'11 aprile non mancano emozioni, racconti di vita e piccoli momenti leggeri tra un'esibizione e l'altra: cosa è successo a Clerici ...

(Lo rende noto libero.it:) Patrizia Conte, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025 - Scopri chi ha vinto The Voice Senior 2025. Ieri sera la finale avvincente coronata dal verdetto del pubblico al televoto. Per la vincitrice un super premio.