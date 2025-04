Pronostico Cremonese-Juve Stabia | finisce come all’andata

Cremonese-Juve Stabia è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.I cinque risultati utili di fila hanno permesso alla Cremonese – che sulla carta è una delle squadre più importanti del campionato – di prendersi il quarto posto in classifica e di puntare, anche, al terzo. Lo Spezia non è così lontano, è una formazione come quella di Stroppa vede la possibilità di raggiungerlo.Pronostico Cremonese-Juve Stabia: finisce come all’andata (Lapresse) – Ilveggente.itUn vero e proprio big match quello contro la Juve Stabia. Neopromossi, i campani, è vero, ma al momento sono al quinto posto, dentro i playoff, e a sole tre lunghezze dai lombardi. Una macchina perfetta, o quasi, una squadra che senza chissà quali pensieri – se non quello della salvezza all’inizio dell’anno – è riuscita ad arrivare a questo punto della stagione con la quasi certezza di dare un’appendice alla parte finale della stagione. Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Juve Stabia: finisce come all’andata Leggi su Ilveggente.it è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni,, diretta tv, streaming.I cinque risultati utili di fila hanno permesso alla– che sulla carta è una delle squadre più importanti del campionato – di prendersi il quarto posto in classifica e di puntare, anche, al terzo. Lo Spezia non è così lontano, è una formazionequella di Stroppa vede la possibilità di raggiungerlo.(Lapresse) – Ilveggente.itUn vero e proprio big match quello contro la. Neopromossi, i campani, è vero, ma al momento sono al quinto posto, dentro i playoff, e a sole tre lunghezze dai lombardi. Una macchina perfetta, o quasi, una squadra che senza chissà quali pensieri – se non quello della salvezza all’inizio dell’anno – è riuscita ad arrivare a questo punto della stagione con la quasi certezza di dare un’appendice alla parte finale della stagione.

Potrebbe interessarti anche:

Pronostico Reggiana-Cremonese : ultima spiaggia per entrambe

Reggiana-Cremonese è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quasi un’ultima ...

Pronostico Palermo-Cremonese : finisce come all’andata

Palermo-Cremonese è una partita della trentesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Vuole assolutamente ...

Werder Brema-Eintracht Francoforte - il pronostico : motivazioni Champions - combo approvata

Giornata numero 28 in Bundesliga, e c’è ancora molto in ballo in questo finale di stagione. Sabato 5 aprile sfide importanti soprattutto in zona Europa, e non solo con Friburgo-Borussia Dortmund: ...

quote Cremonese Juve Stabia: il pronostico sui grigiorossi. Pronostico Juve Stabia-Cremonese, analisi e news sul match. Pronostici Serie B: la schedina vincente di oggi. quote Bari Cremonese: il pronostico sui grigiorossi. Catanzaro-Cremonese, pronostico, scommesse e formazioni. quote Juventus Empoli: il pronostico sui bianconeri. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da ilveggente.it:) Pronostico Cremonese-Juve Stabia: finisce come all’andata - Cremonese-Juve Stabia è una partita della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

(Lo rende noto msn.com:) La Cremonese contro la Juve Stabia vuole ipotecare il quarto posto. Formazioni e diretta tv - La squadra di Stroppa ospita le temibili Vespe con l'intento di mantenere accesa la speranza di avvicinarsi al podio della serie B ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Cremonese-Juve Stabia, Pagliuca: «A Cremona per la nostra gente» - Una sfida che vale tanto, forse l’opportunità di mettere nel mirino un nuovo obiettivo, il quarto posto assoluto, che consentirebbe di arrivare ai play-off persino con il vantaggio ...