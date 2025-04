LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | comincia il primo tratto in pavé della corsa

DIRETTA LIVE14.50 Foratura anche per Kirstie Van Haaften (Cofidis Women Team) e Vittoria Guazzini (FDJ – SUEZ).14.47 Subito foratura per Floortje Mackaij, corritrice olandese del Movistar Team.14.45 comincia Hornaing à Wandignies, primo tratto in pavé di giornata.14.44 I due tratti in pavé più complessi sono Mons-en-Pévéle (km 100, 3 km di percorrenza) e il Carrefour de l’Arbre (km 131, 2.1 km di percorrenza).14.41 Quinty Ton (Liv AlUla Jayco) ed Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) conducono sempre con un vantaggio di 2’40” sul gruppo compatto.14.38 Mancano meno di 6 km alla prima delle 17 sezioni in pavé della corsa, Hornaing à Wandignies (4*) (3,7 km).14.35 Elisa Balsamo (Lidl – Trek) si può giocare le sue carte anche quest’oggi. La piemontese ha dimostrato un buon feeling con il pavé, lo testimonia la vittoria giovedì scorso allo Scheldeprijs. Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA: comincia il primo tratto in pavé della corsa Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 Foratura anche per Kirstie Van Haaften (Cofidis Women Team) e Vittoria Guazzini (FDJ – SUEZ).14.47 Subito foratura per Floortje Mackaij, corritrice olandese del Movistar Team.14.45Hornaing à Wandignies,indi giornata.14.44 I due tratti inpiù complessi sono Mons-en-Pévéle (km 100, 3 km di percorrenza) e il Carrefour de l’Arbre (km 131, 2.1 km di percorrenza).14.41 Quinty Ton (Liv AlUla Jayco) ed Aurela Nerlo (Winspace Orange Seal) conducono sempre con un vantaggio di 2’40” sul gruppo compatto.14.38 Mancano meno di 6 km alla prima delle 17 sezioni in, Hornaing à Wandignies (4*) (3,7 km).14.35 Elisa Balsamo (Lidl – Trek) si può giocare le sue carte anche quest’oggi. La piemontese ha dimostrato un buon feeling con il, lo testimonia la vittoria giovedì scorso allo Scheldeprijs.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Skicross - Craigleith 2025 in DIRETTA : si comincia - Simone Deromedis guida gli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:02 Alex Fiva conferma le ottime sensazioni della qualificazione e supera il turno insieme a Gavin Rowell. 18:00 Questi gli atleti al via del primo ottavo ...

LIVE Halkbank Ankara-Milano 2-1 - Champions League volley 2025 in DIRETTA : comincia il quarto set - meneghini a caccia del tie break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-11 Lungo il servizio di Ma’a. 8-10 Errore in battuta Schntizer. 7-10 Sfugge il servizio anche a Matic. 7-9 Battuta lunga di Loauti. 6-9 Primo tempo ...

LIVE Musetti-Tsitsipas - ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA : tra poco si comincia - serve un’impresa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 In passato l’azzurro ha già dimostrato di poter battere giocatori come Zverev o Alcaraz sulla terra rossa. Se ci riuscisse anche con Tsitsipas, allora ...

Parigi Roubaix 2025: percorso e dove vedere la corsa maschile e femminile in diretta e streaming | Ciclismo. Parigi-Roubaix donne LIVE! Balsamo sogna in grande, Kopecky a caccia del bis. La diretta scritta. Parigi-Roubaix, dove vedere la gara di ciclismo in tv e streaming: gli orari. Ciclismo, Parigi-Roubaix Femminile: dove vedere in tv e streaming la corsa di oggi. Diretta Rai Sport Sabato 12 Aprile 2025 - Ciclismo Parigi-Roubaix Donne, Rugby, Pallavolo e altro LIVE. ROUBAIX DONNE. TUTTE CONTRO LOTTE KOPECKY. LE PARTENTI. DALLE 12.50 SEGUI IL LIVE. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da oasport.it:) LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA: Kopecky favorita, assente Longo Borghini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Parigi-Roubaix femminile 2025, terza classica monumento ...

(Risulta da fonti di oasport.it che:) Parigi-Roubaix femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Kopecky è la grande favorita, Balsamo ci prova - Rispetto all’equivalente in campo maschile vanta una storia decisamente più breve, in pochi anni però è già diventata un riferimento fondamentale nel ...

(Come riportato da it.blastingnews.com:) Parigi-Roubaix, dove vedere la corsa in tv e streaming: diretta Rai e Eurosport - Questo fine settimana si svolgerà la Parigi-Roubaix, con le gare maschili e femminili che saranno trasmesse in diretta tv in chiaro ...