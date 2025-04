Beach volley Beach Pro Tour | Gottardi Orsi Toth ai quarti all’Elite16 di Saquarema

Gottardi e Reka Orsi Toth continuano il loro cammino nell’Elite16 di Saquarema, in Brasile, dove va in scena il torneo valido per il Beach Pro Tour 2025 di Beach volley. Nella nottata italiana, le due azzurre sono scese in campo per accedere ai quarti di finale. La prima sfida del turno eliminatorio, che ha visto Gottardi e Orsi Toth opposte ad Andressa e Tainà, è terminata per 21-12 e 21-19. Successivamente, la coppia italiana ha sfidato le altre brasiliane Thamela e Victoria, vincendo nuovamente per 2-0 (21-17, 21-19).Le azzurre sono salite in cattedra poco dopo il via, gestendo il vantaggio sul 6-3 e poi sul 13-9. Sul finale, Gottardi e Orsi Toth hanno dato lo strappo definitivo che è poi valso il 21-17. Il secondo set è iniziato meglio per la nazionale verdeoro. Le italiane non hanno però perso lucidità, pareggiando sul 12-12 e poi mettendo la freccia per il 14-12. Leggi su Sportface.it Valentinae Rekacontinuano il loro cammino nell’Elite16 di, in Brasile, dove va in scena il torneo valido per ilPro2025 di. Nella nottata italiana, le due azzurre sono scese in campo per accedere aidi finale. La prima sfida del turno eliminatorio, che ha vistoopposte ad Andressa e Tainà, è terminata per 21-12 e 21-19. Successivamente, la coppia italiana ha sfidato le altre brasiliane Thamela e Victoria, vincendo nuovamente per 2-0 (21-17, 21-19).Le azzurre sono salite in cattedra poco dopo il via, gestendo il vantaggio sul 6-3 e poi sul 13-9. Sul finale,hanno dato lo strappo definitivo che è poi valso il 21-17. Il secondo set è iniziato meglio per la nazionale verdeoro. Le italiane non hanno però perso lucidità, pareggiando sul 12-12 e poi mettendo la freccia per il 14-12.

