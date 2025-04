FOTOGALLERY Benevento Primavera gara pazza contro l’Ascoli | da 0-3 a 3-3 poi la spuntano i bianconeri

Primavera 2, altalena di emozioni all'Avellola dove il Benevento Primavera (40) è stato battuto 5-3 dall'Ascoli (50) al termine di una gara vissuta sulle montagne russe. bianconeri al riposo sull'1-0 con la rete di Zagari. Nella ripresa Gorika fa secco Giangregorio con un tiro sul palo più lontano e al 22? Finotti scappa via a Marrone (poco prima bravo a salvare sulla linea di porta) e mette in fondo al sacco un pesantissimo 3-0 per l'Ascoli. Tutto finito? Nemmeno a dirlo. Il Benevento tira fuori l'orgoglio e rimette clamorosamente in sesto la gara con le reti di Francescotti, Milucci e il rigore di Borrelli al 46?. Sui titoli di coda, però, accade l'incredibile perché i bianconeri allenati da Ledesma trovano il nuovo sorpasso con Flaminio e il definitivo 3-5 quasi sulla sirena ancora con Gorika.

