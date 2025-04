Lanazione.it - Prato, maxi piano di rinnovo delle aree gioco nei giardini pubblici

Leggi su Lanazione.it

, 12 aprile 2025 - Inizieranno lunedì 14 aprile, i lavori di sistemazione della pavimentazione dell’areanel parco dell’ex Ippodromo. L’intervento consiste nella rimozione di 500 metri quadrati di gomma che sarà sostituita da altrettanto ma nuovo materiale anti trauma. La posa inizierà subito dopo Pasqua e terminerà entro i primi dieci giorni di maggio perché necessita anche di un tempo di posa per la sua corretta installazione. L’intervento rientra in uncomplessivo di riqualificazionedeicittadini per renderle più sicure e più funzionali che si svilupperà tra aprile e maggio. Due punti, con sostituzione di alcuni giochi, sono già conclusi: via Marie Curie e via Reginaldo Giuliani. In entrambi i casi al posto della pavimentazione in gomma è stata messa la terra per riportare la superficie a verde perché si tratta di giochi di altezza inferiore al metro.