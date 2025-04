Carlo Ancelotti finisce sotto accusa Il Real non accetta di perdere

Real Madrid, il club più titolato al mondo con un presidente che vuole collezionare campioni e alzare trofei senza soluzione di continuità. Florentino Perez è il padrone assolto dei Blancos, sceglie i giocatori e se ne frega di come va costruita la squadra e anche se in panchina c’è uno come Carlo Ancelotti che al Bernabeu ha portato tre Champions League (oltre alle due vinte alla guida del MIlan), quando arriva una sconfitta tutto viene rimesso in discussione. Non è mai stato facile il rapporto tra Florentino e Carlo, ma il carattere e l’intelligenza del tecnico italiano hanno spesso rimesso in piedi la barca e portato il Real là dove lo vuole sempre il madridismo: in cima al mondo. Panorama.it - Carlo Ancelotti finisce sotto accusa. Il Real non accetta di perdere Leggi su Panorama.it Basta una partita per mettere in discussione tutto. E’ la regola del calcio, ma soprattutto è così che funziona alMadrid, il club più titolato al mondo con un presidente che vuole collezionare campioni e alzare trofei senza soluzione di continuità. Florentino Perez è il padrone assolto dei Blancos, sceglie i giocatori e se ne frega di come va costruita la squadra e anche se in panchina c’è uno comeche al Bernabeu ha portato tre Champions League (oltre alle due vinte alla guida del MIlan), quando arriva una sconfitta tutto viene rimesso in discussione. Non è mai stato facile il rapporto tra Florentino e, ma il carattere e l’intelligenza del tecnico italiano hanno spesso rimesso in piedi la barca e portato illà dove lo vuole sempre il madridismo: in cima al mondo.

