Cremonese Inter Primavera 0-1: i nerazzurri si riportano momentaneamente a un punto dalla Roma capolista

di Lorenzo BoscaLIVE: segui con noi la sfida valida per la 33a giornata del campionato1Tutto pronto perla sfida valida per la 33a giornata del campionato1. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.CRONACA1? – Inizia il match3? – Calcio di rigore per l’! Atterrato Mosconi in area da Zilio, per il fischietto non ci sono dubbi4? – GOL DELL’! De Pieri dagli undici non sbaglia e spiazza Tommasi.avanti15? – Tanto agonismo in campo, le due squadre sono partite subito forte27? –vicina al raddoppio: Spinaccè si inserisce in area su assist di Mosconi. Il tiro di prima intenzione di sinistro termina da poco fuori!45? – Assegnati due minuti di recupero. 45’+2? Fine primo tempo:attualmente sono ferme sullo 0-1.