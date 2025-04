Droga nascosta nello sportellino del carburante in manette 24enne

Perugiatoday.it - Droga nascosta nello sportellino del carburante, in manette 24enne Leggi su Perugiatoday.it Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato, a Olmo, un albanese di 24 anni trovato in possesso di 14 involucri di sostanza stupefacente tipo cocaina e 385 euro in contanti.Mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti delle Volanti hanno notato un uomo.

