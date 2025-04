Ucraina Lavrov | Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali

Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia"

Ucraina-Russia - Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta

(Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the ...

Ucraina - Zelensky : “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron : “Serve azione forte”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua ...

Zelensky : “Pensiamo a un formato per colloqui di pace con la Russia”. E sui contatti Trump-Putin : “L’Ucraina non può essere esclusa”

Continuare a fornire supporto, ma iniziare anche a pensare a quale formato proporre per i futuri colloqui di pace con la Russia. Non lo chiedono gli alleati di Kiev, ma direttamente il presidente ...

Guerra Ucraina-Russia, news. Lavrov: "Trump capisce la situazione a Kiev più dei leader europei". Durato oltre 4 ore l'incontro tra Putin e Witkoff. Ucraina, l'inviato Usa Witkoff è in Russia per vedere Putin. Usa: accordo su Mar Nero e strutture energetiche. Zelensky: "Mosca già prova a manipolare le intese" - Lavrov: Witkoff uomo intelligente, ha capito essenza conflitto. Ucraina, Zelensky agli Usa: "Si rafforzino le sanzioni contro Mosca". Patto USA-Russia sull'Ucraina, Lavrov attacca Zelensky.

(A riportarlo è msn.com:) Ucraina, Lavrov: "Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.144. Dopo l'incontro fra Putin e l'inviato Usa Witkoff, il ministro degli Esteri russo Lavrov dice che Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali a par ...

(Stando a quanto scrive ilfattoquotidiano.it:) Ucraina, l’inviato Usa Witkoff è in Russia: “Vedrà Putin”. Lavrov: “Lavorare per normalizzare i rapporti” - Oggi a Bruxelles la riunione del gruppo Ramstein, mentre l'Ue è preoccupata per l’apertura unilaterale di Washington a Mosca ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Guerra in Ucraina, Lavrov: «Russia e Usa si incontreranno di nuovo» - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha annunciato che Russia e Usa starebbero lavorando a un nuovo incontro dopo quello dello scorso marzo.