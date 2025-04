Bergamonews.it - Inaugurato il nuovo piazzale Goisis, luogo di memoria accanto allo stadio

Bergamo. È statosabato mattina 12 aprile ilantistante il Lazzaretto, realizzato grazie alla convenzione tra Comune di Bergamo e Atalanta per il progetto di riqualificazione dello.Ilsi estende su una superficie complessiva di 3.364 metri quadrati, di cui ben 1.323 destinati ad aree verdi e aiuole. L’intervento, il cui progetto è stato curato dStudio De8 (come il progetto dello), ha comportato un investimento complessivo di 1.064.850 euro.L’intero spazio, un tempo adibito a parcheggio, è stato completamente ripensato: “Oggi è una piazza pedonale e ciclabile, che funge dasnodo tra loe il Lazzaretto – spiegano da Palazzo Frizzoni -. La pavimentazione in pietra, oltre a migliorare l’estetica, ha la funzione di moderare la velocità dei veicoli e restituire alla città undi sosta e incontro”.