Kalinskaya torna in Italia? Tam-tam impazzito

Dopo le difficoltà dell'ultimo periodo, Annaha finalmente ritrovato la voglia di rimettersi in discussione sui campi da gioco. E ora si è concessa qualche giorno di meritato riposo nella sua Miami. La tennista russa, dopo le delusioni in Australia e Medio Oriente, ha alzato la testa in Florida e a Charleston, dove è riuscita a ottenere le prime soddisfazioni di un 2025 molto complicato sia per vicende sportive sia per quelle legate alla sua vita primata. per informazioni chiedere a Jannik Sinner. Il prossimo obiettivo per Annasarà l'. Il motivo? Dal prossimo 6 maggio inizieranno gli Internazionali di Roma, dove tra l'altro farà anche il suo esordio - dopo la sospensione pattuita con l'agenzia mondiale - l'ex fidanzato Jannik Sinner. La tennista russa risulta già iscritta al torneo.