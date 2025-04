Rischia l’infarto | analista di laboratorio salva la vita a un paziente

salva la vita a un uomo. È quello che è successo all'ingegner Mario Salmon, 87 anni, residente a Bologna, qualche settimana fa. Fibrillazione atriale: nuova tecnica di ablazione Ingegnere, può raccontare quello che è accaduto? "Al mattino avevo fatto le analisi del sangue di controllo senza che vi fossero particolari problemi, ma per fare un check di routine. Erano circa le 20 e stavo per iniziare la cena quando è squillato il telefono: era il mio medico di famiglia". PAOLO RIGHI Che cosa le diceva? "Di andare subito in Pronto soccorso. Appurato che non si trattava di uno scherzo, gli ho risposto che avrei seguito il suo consiglio, ma che prima cenavo.

Rischia l’infarto: analista di laboratorio salva la vita a un paziente. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala msn.com:) Rischia l’infarto: analista di laboratorio salva la vita a un paziente - Bologna, l’uomo, avvisato in tarda serata, si è precipitato in Pronto soccorso: “C’era iperpotassemia, bruttissimo segnale per mio cuore. Il dato è stato notato ed è partito l’allarme anche fuori dall ...

(Come riportato da msn.com:) Infarti e ictus, un over 40 su due a rischio: come individuarli (e salvargli la vita) - Uno screening con pochi test, semplici ed economici, potrebbe identificare chi deve intervenire sui fattori di rischio cardiometabolici; il programma sarebbe un investimento efficiente se aderissero a ...

(A riportarlo è quotidianosanita.it:) Speciale cardiologia 6. Freddo killer: aumenta il rischio di infarto e di ictus ischemico - Uno studio canadese, condotto in una delle regioni più fredde della terra, dimostra che per ogni riduzione della temperatura di 10 gradi, il rischio di infarto ... ne fanno un laboratorio di ...