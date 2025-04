Juventusnews24.com - Daffara ci crede: «Se avrò un’occasione qui alla Juve, non vedo motivo per cui dovrei andare a giocare altrove. Sulla Juventus Next Gen dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ci: le parole del portiere dellantusGen anche sul suo futuro. Le dichiarazioniGiovanni, portiere classe 2004, ha parlato a Ultimo Uomo. Le parole del portiere dellantusGen anche sul suo possibile futuro in bianconero.– «Uscire può essere un rischio, senza dubbio. E nonche sia necessariamente una cosa negativa, anzi, perché ogni esperienza ti fa crescere – anche soloa vivere da solo in un’altra città, lontano da casa e famiglia, cambiare le abitudini di vita, insomma cose non per forza legate al calcio. Però ovviamente standontus, tutta l’attenzione e la protezione che senti di avere da parte del club sono d’aiuto. E nellaGen ti crescono con una certa mentalità, quella che serve per arrivare in un club di primo livello come lantus.