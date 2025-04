Brunetti Vis Factor | “In Campania De Luca dirà ancora la sua E il centrodestra oggi non è competitivo”

Luca) e quelli che dicono di non volersi candidare (Piantedosi e Manfredi): ecco la mappa pre-elettorale in Campania. Molto più intricata di quanto si pensi. Leggi su Fanpage.it Tra chi non è più candidabile (De) e quelli che dicono di non volersi candidare (Piantedosi e Manfredi): ecco la mappa pre-elettorale in. Molto più intricata di quanto si pensi.

Potrebbe interessarti anche:

In Campania speranza di vita più bassa d'Italia - Vietri (FdI) : "Anche l'Istat boccia De Luca"

"Nuovi dati negativi per la Campania governata da De Luca e dal Pd. La nostra regione, infatti, si colloca all'ultimo posto per la speranza di vita piu' bassa d'Italia sia tra gli uomini (79,7) ...

Consulta boccia la legge della Campania - niente terzo mandato per De Luca

Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una ...

Terzo mandato De Luca - la decisione della Consulta : «È incostituzionale la legge della Regione Campania». Il Governatore : «La legge non è uguale per tutti»

Finisce la corsa di Vincenzo De Luca. Stasera con un flash di agenzia, poco prima delle 20, esce il responso più atteso dalla politica: «Incostituzionale la legge della Regione...

Brunetti (Vis Factor): "In Campania De Luca dirà ancora la sua. E il centrodestra oggi non è competitivo". Cosa pensano gli italiani dell’economia italiana. Report Vis Factor. "Le destre? Vincono con messaggi chiari e leader forti". Economia, il rapporto Vis Factor: ecco cosa pensano gli italiani | .it. Vi spiego come Bardi ha vinto le elezioni in Basilicata. Parla Tiberio Brunetti (Vis Factor). L’analista Brunetti sull’autocomplotto di FdI: “Ariannismo asfittico, basta con la sindrome di Calimero, il partito di Meloni cresca”. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da fanpage.it:) Brunetti (Vis Factor): “In Campania De Luca dirà ancora la sua. E il centrodestra oggi non è competitivo” - Tra chi non è più candidabile (De Luca) e quelli che dicono di non volersi candidare (Piantedosi e Manfredi): ecco la mappa pre-elettorale in Campania. Molto più intricata di quanto si pensi. Partiamo ...

(Lo rende noto fanpage.it:) Chi sono i candidati alle Elezioni Regionali in Campania che hanno possibilità di vincere - Chi sono i candidati con maggiori possibilità di vincere la partita in Regione Campania? Vis Factor analizza il sentiment di centrodestra e centrosinistra ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) FdI ancora primo nei consensi, Meloni in testa per gradimento: il report Vis Factor - Il rapporto Human Index: Tajani al secondo posto, è il leader che cresce di più. Schlein terza, Giorgetti entra in top 5 dei ministri, Zaia governatore più amato Fratelli d’Italia si mantiene al primo ...