25 aprile Salvini | Spero sia una giornata libera da parole d’odio come quelle di Saviano

Salvini spera che “il 25 aprile sia una giornata di sole, festosa, dove si ricorda un momento di liberazione di cui tutti sono stati protagonisti, non solo i comunisti”. Il vicepremier lo ha detto a margine della scuola di formazione politica della Lega in corso a Roma.“Mi stupiscono parole di odio che arrivano da una certa sinistra, come quelle di Saviano, portavoce del politicamente corretto che sostiene che Musk finirà nel sangue, che la parabola di Trump finirà violentemente, che parla di tirannide, di nuova resistenza, io penso che parli a sproposito e usi parole che non fanno bene”, ha spiegato il ministro. Lapresse.it - 25 aprile, Salvini: “Spero sia una giornata libera da parole d’odio come quelle di Saviano” Leggi su Lapresse.it Matteospera che “il 25sia unadi sole, festosa, dove si ricorda un momento dizione di cui tutti sono stati protagonisti, non solo i comunisti”. Il vicepremier lo ha detto a margine della scuola di formazione politica della Lega in corso a Roma.“Mi stupisconodi odio che arrivano da una certa sinistra,di, portavoce del politicamente corretto che sostiene che Musk finirà nel sangue, che la parabola di Trump finirà violentemente, che parla di tirannide, di nuova resistenza, io penso che parli a sproposito e usiche non fanno bene”, ha spiegato il ministro.

Potrebbe interessarti anche:

Lega di Salvini : congresso a Firenze il 5 e 6 aprile. Con 725 delegati

Al congresso della Lega, guidata da Matteo Salvini, in agenda a Firenze alla Fortezza da Basso il 5 e 6 aprile sono previsti 725 delegati: 400 eletti in tutte le regioni e gli altri di diritto, ...

Salvini : “Ad aprile il congresso nazionale : mi ricandido - ma fuori le beghe dal partito”

Palazzago. Matteo Salvini arriva alla festa della Lega di Palazzago, nel secondo week end dedicato al partito e ai suoi big. A dargli il benvenuto, il segretario provinciale e vice regionale ...

ULTIM’ORA – Salvini : “Regionali Campania - aspettiamo il 9 aprile per capire se avversario è De Luca”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Per il candidato alla Regione Campania, il centrodestra deve “riunirsi il prima possibile”. Ma sapendo se dovrà sfidare o meno Vincenzo De Luca, atteso dal verdetto ...

25 aprile, Salvini: "Spero sia una giornata libera da parole d'odio come quelle di Saviano". Migranti in manette, Salvini: "Qual è il problema? Gli devo mettere un uovo di Pasqua in mano?". Salvini contro Saviano: "Da certa sinistra solo parole di odio". Migranti in manette, Salvini: “Qual è il problema? Gli devo mettere un uovo di Pasqua in mano?”. Salvini attacca Saviano: “Occhio che si avvicina il 25 aprile, prepariamoci. Parla di sangue e tirannide, ha solo rabbia, conta zero. Salvini: “Unione europea de che, Macron si sente Napoleone”. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di informazione.it si apprende che:) 25 aprile, Salvini: "Spero sia una giornata libera da parole d'odio come quelle di Saviano" - Roberto Saviano Non è la prima volta che Roberto Saviano si scaglia contro Elon Musk e le sue attività imprenditoriali e politiche ma in questo caso, forse per la prima volta… Leggi ...

(Risulta da fonti di informazione.it che:) 25 aprile, Salvini: è la festa di tutti, non solo dei comunisti - Roma, 12 apr. Matteo Salvini si augura che il 25 aprile sia 'una bella giornata di sole', una giornata 'festosa in cui si ricorda un momento di liberazione di cui tutti sono stati protagonisti. Non so ...

(Come riportato da huffingtonpost.it:) Salvini attacca Saviano: “Occhio che si avvicina il 25 aprile, prepariamoci. Parla di sangue e tirannide, ha solo rabbia, conta zero" - Parlando alla Scuola di Formazione della Lega, il vicepremier si scaglia contro lo scrittore, a difesa di Musk e Trump. Accuse a Macron novello Napoleone e ...