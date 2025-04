Vigilia contro la Fiorentina Chivu | Cancellieri ancora fermo Circati sarà convocato

Chivu l'ha messa da parte domenica mattina, il tempo di smaltire l'adrenalina di una gara fantastica. La corsa salvezza del Parma fa tappa a Firenze. Non ci sarà Cancellieri "ancora fermo, lo aspettiamo al più presto" dice l'allenatore rumeno. L'attaccante ex Lazio. Parmatoday.it - Vigilia contro la Fiorentina, Chivu: "Cancellieri ancora fermo, Circati sarà convocato" Leggi su Parmatoday.it L'Inter è alle spalle, Cristianl'ha messa da parte domenica mattina, il tempo di smaltire l'adrenalina di una gara fantastica. La corsa salvezza del Parma fa tappa a Firenze. Non ci, lo aspettiamo al più presto" dice l'allenatore rumeno. L'attaccante ex Lazio.

Domani Fiorentina-Parma, Chivu: "Gara difficile ma si parte da 50 e 50. Serve chiave anti Kean e Gud".

Vigilia contro la Fiorentina, Chivu: "Cancellieri ancora fermo, Circati sarà convocato" - L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "Il Parma è pronto. Abbiamo guadagnato un punto nella gara con l'Inter, nessuno scommetteva due lire su di noi. Per questo dobbiamo guardare solo a noi"

Parma: Chivu valuta due moduli in vista della Fiorentina - (ANSA) - PARMA, 10 APR - Dopo il pareggio in rimonta contro l'Inter, Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo extra al Parma

Chivu: "Vigilia di una gara importante. Tifosi? Proveremo a fargli un regalo" - Questo lo abbiamo fatto a Verona, nel secondo tempo con il Torino e lo faremo anche contro l'Inter, perché giocare in casa in uno stadio esaurito ci fa venire voglia di regalare qualcosa". "A Verona ...