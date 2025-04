Lady Gaga al Coachella 2025 | uno show epico che riscrive le regole del pop

Lady Gaga è andata oltre ogni aspettativa. Sul palco principale del Coachella Valley Music and Arts Festival, Stefani Germanotta ha trasformato il deserto in un immenso teatro dell'immaginario: una vera Mayhem Ball, come promesso, fatta di caos estetico, provocazione e perfezione scenica. Ogni elemento dello spettacolo era calibrato al millimetro: luci, costumi, visual, interazioni con il pubblico, nulla è stato lasciato al caso. La performance, iniziata puntuale alle 23:10 con Bloody Mary, ha subito imposto il tono visionario della serata. Vestita in un abito barocco rosso, Lady Gaga ha dato il via a uno show articolato.

