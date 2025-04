Metropolitanmagazine.it - Giovanni, chi era il fratello di Rosanna Fratello e perché si è suicidato: “Per me è stato un incubo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si èdopo una lunga battaglia contro una grave malattia.ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla morte di suoGiuseppe a Verissimo: “Preferisco ricordarlo con un sorriso, poiché ha sacrificato la sua vita per la mia carriera, portandomi sempre in giro e offrendomi questa opportunità. La sua vita è stata breve, segnata da una malattia, e alla fine ha fatto la scelta di non essere più con noi, una decisione estremamente dolorosa”.A Silvia Toffanin, che le chiedeva se avesse mai immaginato un gesto del genere da parte diha risposto negativamente e ha poi rivisitato quei momenti drammatici che hanno condotto alla morte di suo: “Non ce la faceva più, era giunto a un punto critico. Ricordo che due secondi prima eravamo entrate in camera io e mia madre per stare con lui, poi, dopo due secondi, siamo andate in cucina e abbiamo sentito un rumore sconvolgente, e mionon c’era più.