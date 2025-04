Sabato di campagna elettorale nei mercati | Salis e Piciocchi in Bassa Val Bisagno

mercati per i candidati sindaco alle prossime elezioni. Sabato mattina Silvia Salis e Pietro Piciocchi hanno scelto le stesse zone per incontrare i commercianti e i cittadini del territorio della Bassa Val Bisagno, tra Marassi e San Fruttuoso. Per entrambi strette di mano. Genovatoday.it - Sabato di campagna elettorale nei mercati: Salis e Piciocchi in Bassa Val Bisagno Leggi su Genovatoday.it Tradizionale tour neiper i candidati sindaco alle prossime elezioni.mattina Silviae Pietrohanno scelto le stesse zone per incontrare i commercianti e i cittadini del territorio dellaVal, tra Marassi e San Fruttuoso. Per entrambi strette di mano.

Potrebbe interessarti anche:

Sciopero treni : a rischio anche in Toscana regionali e frecce sabato 25 e domenica 26 gennaio

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo nel weekend del 25-26 gennaio 2025 L'articolo Sciopero treni: a rischio anche in Toscana regionali e frecce sabato 25 e domenica 26 gennaio proviene da Firenze ...

Friburgo-Bayern Monaco (sabato 25 gennaio 2025 ore 15 : 30) : formazioni - quote - pronostici

Momento decisivo della stagione e in Bundesliga il Bayern Monaco capolista cerca di mantenere intatto il vantaggio sul Leverkusen nella difficile trasferta di Friburgo. I breisgau ...

Ascolti TV Total Audience | Sabato 18 Gennaio 2025. C’è Posta per Te sale dal 31.26 al 31.31% (+52k) - Ora o Mai Più passa dal 17.27 al 17.19% (+12k)

Nella serata di ieri, sabato 18 gennaio 2025, su Rai1 la seconda puntata di Ora o Mai Più vinta da Pierdavide Carone, in onda dalle 21:34 alle 1:11, ha conquistato 2.432.000 spettatori pari al ...

Sabato di campagna elettorale nei mercati: Salis e Piciocchi in Bassa Val Bisagno. Elezioni, Salis al mercato di via Tortosa: "Qui si sentono le necessità dei genovesi". Germania: difficile per il nuovo governo realizzare le riforme promesse in campagna elettorale. La «strana» calma dei mercati alla vigilia del voto Usa: cosa c'è dietro?. Dai BTp al Bitcoin: chi vince e chi perde sui mercati con la vittoria di Trump. Lega, Lista per Ravenna e PdF partono con la campagna elettorale: primo gazebo al mercato, al primo posto la sicurezza. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è istockphoto.com:) Campagna Elettorale - Foto di Stock - Sfoglia 35.651 campagna elettorale fotografie stock e immagini disponibili, oppure cerca vote o political campaign per trovare altre splendide fotografie stock e immagini. illustrazioni stock, clip ...

(In base a quanto diffuso da informazione.it:) Referendum, Landini: casa per casa, quartiere per quartiere, sabato 12 aprile parte formalmente la campagna elettorale - L'obiettivo 'è raggiungere il quorum'. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parla del referendum in occasione della presentazione dei dati del tesseramento Cgil. 'Siamo consapevoli ...

(Da una nota di ilgazzettino.it si apprende che:) Elezioni, mancano sette giorni per decidere il nuovo sindaco: l'ultimo sabato di campagna con tutti i gazebi - Ieri, intanto, è stato l'ultimo sabato di campagna elettorale e anche grazie alla bella giornata tutte le forze politiche hanno schierato i gazebi in centro città. Particolarmente interessate le ...