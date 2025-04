Movieplayer.it - Bella Thorne contro Mickey Rourke: "Tizio schifoso! Ha colpito i miei genitali con una smerigliatrice"

L'attrice ha raccontato la sua difficile esperienza durante le riprese di un film con, definendola una delle peggiori della sua carriera.è tornata a parlare di un'esperienza lavorativa particolarmente traumatica vissuta anni fa sul set di un film, puntando il dito. Le dichiarazioni, pubblicate venerdì tramite le sue storie Instagram e sull'account X (ex Twitter), sono arrivate in risposta ad alcuni recenti commenti ritenuti omofobici pronunciati dall'attore nei confronti di JoJo Siwa.fu quasi licenziata da Disney per una foto in bikini a 14 anni Il racconto di"Quest'uomo è", ha scritto lasopra una foto dell'attore. "Abbiamo girato una scena in cui ero inginocchiata, con le mani legate dietro .