Belpasso tra i Comuni più virtuosi della Sicilia | è quinto per minore spesa corrente pro capite

Belpasso arriva dal portale Efficientometro, basato sul Rapporto dell’Osservatorio Permanente sulle Amministrazioni Pubbliche: il Comune etneo si colloca al quinto posto su 390 Comuni della Regione Siciliana per minor spesa corrente pro capite, con un valore. Cataniatoday.it - Belpasso tra i Comuni più virtuosi della Sicilia: è quinto per minore spesa corrente pro capite Leggi su Cataniatoday.it Una buona notizia per i cittadini diarriva dal portale Efficientometro, basato sul Rapporto dell’Osservatorio Permanente sulle Amministrazioni Pubbliche: il Comune etneo si colloca alposto su 390Regionena per minorpro, con un valore.

Belpasso tra i Comuni più virtuosi della Sicilia: è quinto per minore spesa corrente pro capite. Festa dell’Albero Sicilia 2024, l’onorevole Giuseppe Zitelli: “Dai nostri territori parta un esempio virtuoso per le nuove generazioni”. Le iniziative a Belpasso e Camporotondo Etneo. Belpasso, record 2020 per la raccolta differenziata: 70,87%. Si attende premialità. Belpasso. Differenziata, si punta all’85%, ma gli “zozzoni” continuano a farla franca. Differenziata, cinque milioni ai Comuni siciliani virtuosi: nel Palermitano sono 17. Belpasso, boom di differenziata |Niente Tari per i cittadini. Ne parlano su altre fonti

