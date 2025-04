Sinner? Cosa rispondo a chi mi attacca | Guarda

Federica Pellegrini non arretra di un centimetro. Dopo le pesanti parole su Jannik Sinner pronunciate durante un'intervista rilasciata a Repubblica, la Divina ritiene di non aver detto nulla di male. E anzi rilancia con forza. "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui a essere aggressivo/repressivo - ha scritto l'ex campionessa di nuoto su X - Non ho altro da aggiungere". "Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto - aveva detto la Pellegrini in un'intervista a Repubblica - Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. Perché il caso Sinner deve essere diverso? È questa la mia domanda. E diverso è stato: la soluzione è arrivata solo dopo i ricorsi della WADA.

Federica Pellegrini, l'attacco a Jannik Sinner? "Cosa rispondo a chi mi critica"

