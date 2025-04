Prato la Municipale sequestra un furgone con una tonnellata di sacchi neri

Prato, 12 aprile 2025 - Conteneva una tonnellata di scarti tessili il furgone bloccato dalla Polizia Municipale nella zona sud di Prato durante le attività di controllo del territorio della notte appena trascorsa. Senza l’intervento degli agenti di piazza dei Macelli il carico di sacchi neri sarebbe finito in qualche fosso o in campagna con gravi conseguenze per l’ambiente e il decoro urbano. Nel dettaglio. Questa notte la pattuglia della Polizia ambientale ha intercettato un autocarro sospetto. Il conducente ha tentato una breve fuga ma non riuscendo a seminare la Municipale, ha abbandonato il mezzo in via Traversa delle Risaie e si è dato alla fuga nella campagna circostante. Con lui c’era anche un complice. Nessuna sorpresa per gli agenti sul contenuto del furgone, colmo di sacchi neri probabilmente pronti per essere abbandonati. Lanazione.it - Prato, la Municipale sequestra un furgone con una tonnellata di sacchi neri Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 - Conteneva unadi scarti tessili ilbloccato dalla Polizianella zona sud didurante le attività di controllo del territorio della notte appena trascorsa. Senza l’intervento degli agenti di piazza dei Macelli il carico disarebbe finito in qualche fosso o in campagna con gravi conseguenze per l’ambiente e il decoro urbano. Nel dettaglio. Questa notte la pattuglia della Polizia ambientale ha intercettato un autocarro sospetto. Il conducente ha tentato una breve fuga ma non riuscendo a seminare la, ha abbandonato il mezzo in via Traversa delle Risaie e si è dato alla fuga nella campagna circostante. Con lui c’era anche un complice. Nessuna sorpresa per gli agenti sul contenuto del, colmo diprobabilmente pronti per essere abbandonati.

Potrebbe interessarti anche:

Prato : getta la droga dall’auto ma il cane della municipale Ritter la trova. Denunciato un 37enne

Il fiuto infallibile di Ritter, cane antidroga della polizia municipale di Prato ha colpito di nuovo. Un uomo, fermato per un controllo, ha cercato di disfarsi di un pacchetto di cellophane ...

Prato - cane in mezzo al traffico salvato dalla Municipale

Prato, 7 febbraio 2025 - Un cane di razza boxer, spaventato e disorientato, vagava nella carreggiata di via Toscana all’altezza della rotatoria con via delle Fonti, correndo nel traffico della strada ...

Prato - cane in mezzo al traffico salvato dalla Municipale

Prato, 7 febbraio 2025 - Un cane di razza boxer, spaventato e disorientato, vagava nella carreggiata di via Toscana all'altezza della rotatoria con via delle Fonti, correndo nel traffico della ...

Prato, la Municipale sequestra un furgone con una tonnellata di sacchi neri. Smaltiti illegalmente quintali di scarti tessili: azienda sequestrata a Prato. Sacchi neri sequestrati. Via dal deposito di via Lille. Andranno in quello di Alia. Tragedia a Poggio a Caiano, il figlio investe e uccide il padre facendo retromarcia con il furgone. La stradale sequestra 32 chili di cibo destinato agli asili. Prato, fa retromarcia col furgone: travolge e uccide il padre. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di piananotizie.it si apprende che:) La Municipale blocca e sequestra un furgone con una tonnellata di sacchi neri - PRATO - Conteneva una tonnellata di scarti tessili il furgone bloccato dalla Polizia municipale nella zona sud di Prato durante le attività di controllo ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) La Municipale di Prato intercetta un furgone con una tonnellata di scarti tessili - PRATO. Conteneva una tonnellata di scarti tessili il furgone bloccato dalla polizia municipale nella zona sud di Prato durante le attività di controllo del territorio della notte appena trascorsa. Sen ...

(Come riportato da msn.com:) Polstrada sequestra 32 kg di alimenti per asili nido in Toscana - (ANSA) - LUCCA, 11 FEB - Sequestrati ... su un furgone da Monterotondo (Roma). Il cibo era per le mense degli asili di Montignoso (Massa Carrara), Massarosa (Lucca) e Prato (Prato).