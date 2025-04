Vada rifiuti abbandonati in un' azienda agricola | denunciato un socio amministratore

socio amministratore di un'azienda agricola, è stato denunciato per deposito incontrollato di rifiuti. Il provvedimento è scattato a seguito di un controllo da parte dei carabinieri del nucleo forestale di Cecina. I militari infatti, nel corso di un servizio nel comune di. Livornotoday.it - Vada, rifiuti abbandonati in un'azienda agricola: denunciato un socio amministratore Leggi su Livornotoday.it Un professionista,di un', è statoper deposito incontrollato di. Il provvedimento è scattato a seguito di un controllo da parte dei carabinieri del nucleo forestale di Cecina. I militari infatti, nel corso di un servizio nel comune di.

Buccino : Giunta varia il Puc in zona agricola e industriale - Ok a valutazione di impianti rifiuti

Tempo di lettura: 4 minuti"È opportuno valutare all'interno del trattamento e smaltimento dei rifiuti quelli che possono coesistere con le necessità e le opportunità locali".

Maltempo a Firenze : riaperto centro raccolta rifiuti nel viale Guidoni

Multiutility fa sapere che è stato riaperto il centro di raccolta rifiuti di Firenze in viale Guidoni, adiacente al parco di San Donato, chiuso questa mattina, 28 gennaio 2025, in via precauzionale

A Foggia parte 'Interesh' - il progetto europeo per la salute del suolo e la sostenibilità agricola

Si è svolta questa mattina presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, la conferenza stampa di presentazione del progetto Interesh – INnovation for TERitorial CohEsion around Soil Health

