Sneijder e gli anni d’oro all’Inter | Con Mourinho ci fu la svolta Benitez? Parlò con me ed Eto’o tutto finito in 10 minuti

Sneijder, l’ex giocatore dell’Inter ha ripercorso i suoi momenti in nerazzurro, in particolare, la strepitosa annata 2010Ospite del programma di Prime Video Fenomeni, l’ex eroe del Triplete Wesley Sneijder ha parlato del suo passato all’Inter e dell’annata 2010.SUL MANCATO PALLONE d’oro – «Quando scelgono i giocatori è giusto, ma chi decide qua? Se parliamo dei migliori giocatori del mondo sono sempre Messi o Cristiano. Ma in quel momento avevamo vinto la Champions, avevamo vinto tutto in Italia e sono arrivato in finale ai Mondiali. Per me non è importante, è una cosa individuale, c’era più valore quando vinceva la squadra. Oggi 2025 parlano ancora che dovevo vincerlo io nel 2010. Sono arrivato quarto, ma non mi sono arrabbiato, ma ho detto che non sarei più andato. La à devi andare in smoking, ma quando ho capito che ero fuori dai 3 ho cambiato il vestito. Internews24.com - Sneijder e gli anni d’oro all’Inter: «Con Mourinho ci fu la svolta. Benitez? Parlò con me ed Eto’o, tutto finito in 10 minuti» Leggi su Internews24.com di Redazione, l’ex giocatore dell’Inter ha ripercorso i suoi momenti in nerazzurro, in particolare, la strepitosa annata 2010Ospite del programma di Prime Video Fenomeni, l’ex eroe del Triplete Wesleyha parlato del suo passatoe dell’annata 2010.SUL MANCATO PALLONE– «Quando scelgono i giocatori è giusto, ma chi decide qua? Se parliamo dei migliori giocatori del mondo sono sempre Messi o Cristiano. Ma in quel momento avevamo vinto la Champions, avevamo vintoin Italia e sono arrivato in finale ai Mondiali. Per me non è importante, è una cosa individuale, c’era più valore quando vinceva la squadra. Oggi 2025 parlano ancora che dovevo vincerlo io nel 2010. Sono arrivato quarto, ma non mi sono arrabbiato, ma ho detto che non sarei più andato. La à devi andare in smoking, ma quando ho capito che ero fuori dai 3 ho cambiato il vestito.

Potrebbe interessarti anche:

Inter - Moratti : "La Roma mi offrì Totti in lacrime. Trattai Iniesta. Per Sneijder devo ringraziare un barista. Messi non arrivò perché..."

L`ex presidente dell`Inter, Massimo Moratti ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera per ricordare l`anniversario dei trent`anni...

Sneijder ricorda : «Mourinho mi convinse di andare all’Inter!»

Wesley Sneijder, centrocampista ex Inter, ha ricordato su Prime Video nell’intervista con Luca Toni il suo primo impatto nel mondo nerazzurro. Un solo uomo lo ha convinto. RICORDI – Wesley ...

Moratti svela : «La Roma mi offrì Totti in lacrime - stavo per prendere Messi. Per Sneijder devo ringraziare un barista». Poi svela il retroscena su Iniesta

di RedazioneL’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, in occasione del 30° anniversario dalla sua acquisizione del club, svela alcuni aneddoti e retroscena In occasione del 30° anniversario di ...

Sneijder: "All'Inter per Mourinho, mi ha cambiato la vita". Poi racconta la rottura con Benitez e la 'figuraccia' di Nagatomo e. L'anno da Pallone d'Oro di Sneijder, all'Inter su consiglio di un barista. Sneijder: “Sono rimasto sorpreso di non aver vinto il Pallone d’Oro”. Sneijder e gli anni d'oro all'Inter: «Con Mourinho ci fu la svolta. Benitez? Parlò con me ed. Sneijder: "Trattativa all'Inter? Ricordo le parole di Mourinho: "Possiamo vincere tutto". Sneijder: «Sarei potuto restare al Real Madrid per molti anni, ma...» -. Ne parlano su altre fonti

() Sneijder sta con Vinicius: "Anche a me hanno rubato il Pallone d'Oro, nell'anno del Triplete dell'Inter" - Wesley Sneijder ... d'Oro, quest'anno soffiato all'ultimo da Rodri a Vinicius. "Sì, mi hanno rubato il Pallone d'Oro nel 2010. Ma onestamente: sono felice che la gente ne parli ancora nel 2024 ...