Inter Cagliari novità in difesa | Carlos Augusto al posto di Bastoni? Le ultime

Inter Cagliari, Inzaghi stravolge la difesa? Le ultime sul ballottaggio tra Carlos Augusto e BastoniAppiano Gentile ha portato con sé alcune Interessanti novità in vista della prossima partita tra l’Inter e il Cagliari. Questi aggiornamenti sono piuttosto significativi, poiché introducono un piccolo-grande colpo di scena rispetto alle informazioni e alle indiscrezioni che erano circolate nelle ultime ore. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, infatti, la squadra nerazzurra, nella sfida di questa sera contro i sardi guidati dal tecnico Davide Nicola, vedrà uno schieramento difensivo diverso da quanto previsto. Sarà infatti Carlos Augusto a prendere il posto di Alessandro Bastoni e a completare la retroguardia a tre, affiancando Bisseck e De Vrij.Vediamo quindi la probabile formazione dell’Inter. Internews24.com - Inter Cagliari, novità in difesa: Carlos Augusto al posto di Bastoni? Le ultime Leggi su Internews24.com di Redazione, Inzaghi stravolge la? Lesul ballottaggio traAppiano Gentile ha portato con sé alcuneessantiin vista della prossima partita tra l’e il. Questi aggiornamenti sono piuttosto significativi, poiché introducono un piccolo-grande colpo di scena rispetto alle informazioni e alle indiscrezioni che erano circolate nelleore. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, infatti, la squadra nerazzurra, nella sfida di questa sera contro i sardi guidati dal tecnico Davide Nicola, vedrà uno schieramento difensivo diverso da quanto previsto. Sarà infattia prendere ildi Alessandroe a completare la retroguardia a tre, affiancando Bisseck e De Vrij.Vediamo quindi la probabile formazione dell’

Potrebbe interessarti anche:

Cagliari Juve - Thiago Motta esclude quattro titolarissimi! Tante novità a centrocampo e in attacco : le ultimissime

di Redazione JuventusNews24Cagliari Juve, Thiago Motta esclude quattro titolarissimi per il match di Serie A: tutti i dettagli in vista della sfida Sky Sport ha rivelato quelle che potrebbero ...

Infortunio Cambiaso : le novità sulle condizioni del terzino dopo lo stop in Cagliari Juve. Gli ultimissimi aggiornamenti

di Marco BaridonInfortunio Cambiaso, c’è un po’ di incertezza sull’esterno bianconero: va stabilito quando potrà tornare in campo. Due le partite opzionate Andrea Cambiaso è uno dei due tre ...

Cagliari - infortunio Luvumbo : novità importante per il Genoa - cosa filtra

Le ultime sulle condizioni fisiche di Zito Luvumbo, calciatore del Cagliari, in vista del prossimo impegno dei rossoblù. I dettagli Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Zito ...

Sky - Inter-Cagliari, novità di formazione in difesa. Zalewski, Frattesi e Arnautovic in campo dall'inizio: le ultime. Inter Cagliari, turnover in difesa per Inzaghi in vista della sfida a San Siro? Ecco cosa filtra - Cagliari. Inter Cagliari, i rossoblù sognano un record difensivo che manca dal 2012: il precedente -. GdS - Da De Vrij e Dimarco fino a Frattesi e Arnautovic: Inter con sei cambi rispetto a Monaco. Inter, nodo difesa per Inzaghi: le possibili scelte per Cagliari. Inter Cagliari, la difesa rossoblù deve stare attenta: il dato sui gol dei neroazzurri -. Ne parlano su altre fonti

() Inter Cagliari, novità in difesa: Carlos Augusto al posto di Bastoni? Le ultime - Inter Cagliari, Inzaghi stravolge la difesa? Le ultime sul ballottaggio tra Carlos Augusto e Bastoni Appiano Gentile ha portato con sé alcune interessanti novità in vista della prossima partita tra l’ ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Sky - Inter-Cagliari, novità di formazione in difesa. Zalewski, Frattesi e Arnautovic in campo dall'inizio: le ultime - La mattinata di lavoro ad Appiano Gentile porta nuovi aggiornamenti di formazione in casa Inter, con una grande novità in difesa rispetto a quanto circolato nelle scorse ore. Come riportano i colleghi ...

(Da quanto emerge da informazione.it:) Inter Cagliari, De Vrij al rientro in difesa? Le ultime sulle probabili scelte - Inter Cagliari, De Vrij al rientro in difesa? Le ultime sulle probabili scelte per il match di oggi pomeriggio Inzaghi pensa ad alcune rotazioni in vista della partita di oggi tra Inter e Cagliari, te ...