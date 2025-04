Richard Bryan Datre chi è il marito di Carla Gozzi e cosa fa nella vita

Richard Bryan Datre e Carla Gozzi sono convolati a nozze in Italia, dove si erano trasferiti dall’America un anno prima del matrimonio. La coppia non ha figli, vivono sereni e felici nella loro villa situata a Castelnovo Ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, piccolo borgo medievale di appena 10,314 abitanti, diventato una località turistica per la formazione rocciosa che sorge al fianco del centro abitativo, conosciuta come la Pietra di Bismantova, con un centro storico ricco di cultura che ancora conserva dei resti della fortificazione del paese.Si presume che si siano conosciuti durante il periodo in cui la nostra proclamata fashion coach, Carla Gozzi, si era trasferita a New York, dopo aver concluso gli studi liceali in Italia, per inseguire il suo sogno di formarsi nel mondo della moda, diventando così l’assistente delle più prestigiose maison e stilisti affermati come Thierry Mugler, Calvin Klein, Christian Lacroix, Charles de Castelbajac, e tanti altri che annovera nel suo invidiabile curriculum. Metropolitanmagazine.it - Richard Bryan Datre, chi è il marito di Carla Gozzi e cosa fa nella vita Leggi su Metropolitanmagazine.it Nel 1991sono convolati a nozze in Italia, dove si erano trasferiti dall’America un anno prima del matrimonio. La coppia non ha figli, vivono sereni e feliciloro villa situata a Castelnovo Ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, piccolo borgo medievale di appena 10,314 abitanti, diventato una località turistica per la formazione rocciosa che sorge al fianco del centro abitativo, conosciuta come la Pietra di Bismantova, con un centro storico ricco di cultura che ancora conserva dei resti della fortificazione del paese.Si presume che si siano conosciuti durante il periodo in cui la nostra proclamata fashion coach,, si era trasferita a New York, dopo aver concluso gli studi liceali in Italia, per inseguire il suo sogno di formarsi nel mondo della moda, diventando così l’assistente delle più prestigiose maison e stilisti affermati come Thierry Mugler, Calvin Klein, Christian Lacroix, Charles de Castelbajac, e tanti altri che annovera nel suo invidiabile curriculum.

Potrebbe interessarti anche:

AEW : Bryan Danielson avvistato nel backstage di AEW Dynamite

Bryan Danielson potrebbe essersi ritirato dalla competizione a tempo pieno, ma ciò non gli ha impedito di farsi vedere in AEW. Durante le registrazioni di AEW Dynamite a Phoenix, Arizona, ...

“L’età biologica del mio pene e quella del pene di mio figlio è uguale - pari a un 22enne : lui ha 19 anni - io 47” : l’ultima ‘trovata’ di Bryan Johnson

Quando uno sente parlare di Bryan Johnson la testa va immediatamente alla ricerca della giovinezza perpetua, obiettivo che il milionario persegue con molti mezzi. Stavolta ha voluto rendere noto al ...

AEW : The Learning Tree si spezza - Jericho implode e dice addio a Big Bill e Bryan Keith

Chris Jericho è stanco di essere deluso e questa settimana a AEW Dynamite lo ha reso chiarissimo. Durante la puntata del 9 aprile, Chris Jericho ha fatto irruzione nel suo segmento ...

Carla Gozzi, una vita presa con stile. E con accanto due uomini molto speciali. Carla Gozzi, il marito segreto, la scelta dei capelli bianchi, l'amicizia con Enzo Miccio. «Il crop top può in. Richard Bryan Datre, chi è il marito di Carla Gozzi e cosa fa nella vita. Carla Gozzi, avete mai visto il marito? Ecco chi è il medico americano. Chi è Carla Gozzi oggi: età, marito, figli e profilo Instagram. Chi è Carla Gozzi: tutto sulla conduttrice ed esperta di moda!. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di ilmessaggero.it:) Carla Gozzi ospite per la prima volta da Silvia Toffanin, chi è l'esperta di moda? Età, dove vive, marito, altezza, carriera e la sua Academy - Oggi, sabato 12 aprile, per la prima volta ospite di Verissimo sarà Carla Gozzi, volto amatissimo dal pubblico per la sua eleganza e per i consigli di stile dispensati in anni di televisione.