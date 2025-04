Il tassista Gianrico Dario Ricci arrestato per l' omicidio della madre Daniela Guerrini ex insegnante

Daniela Guerrini. Proprio così avrebbe provocato la morte della donna, ex insegnante di 69 anni. Ora, a quasi un mese di. Monzatoday.it - Il tassista Gianrico Dario Ricci arrestato per l'omicidio della madre Daniela Guerrini, ex insegnante Leggi su Monzatoday.it Con ripetuti calci e pugni avrebbe determinato gravissime lesioni interne - con emorragia cerebrale, peritoneale e retroperitoneale - sul corpo indebolito di sua mamma,. Proprio così avrebbe provocato la mortedonna, exdi 69 anni. Ora, a quasi un mese di.

Il tassista Gianrico Dario Ricci arrestato per l'omicidio della madre Daniela Guerrini, ex insegnante. Il tassista Gianrico Dario Ricci arrestato per l'omicidio della madre Daniela Guerrini, ex insegnante. Morte di Daniela Guerrini, arrestato per omicidio il figlio: “Uccisa per la casa data in affitto”. Ne parlano su altre fonti