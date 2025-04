Superbike Nicolò Bulega | Mi è stato impedito di fare la pole avevo più motivazioni per gara-1

Nicolò Bulega in gara-1 del Round dei Paesi Bassi del Mondiale 2025 di Superbike. Sul mitico tracciato di Assen, il pilota ufficiale della Ducati ha fatto una grande differenza, prendendosi la vetta con estrema decisione al via, anche per sfogare tutta la frustrazione dopo la Superpole.L'emiliano, infatti, aveva grandi possibilità per far sua la p.1, ma il traffico e anche la poca attenzione dei suoi rivali in pista non gli hanno permesso di completare l'ultimo run come avrebbe preferito. Per questa ragione, Bulega ha voluto ribadire il concetto nel corso della prima manche, vincendo in solitaria davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e a Danilo Petrucci (Ducati indipendente). Un podio tutto italiano, mentre ai piedi troviamo il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu (BMW).

