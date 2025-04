Screening in rosa | boom di visite con Amos Partenio e Asl

Amos Partenio in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, ha registrato numeri di assoluto rilievo: 85 visite senologiche, 23 pap test, 21 mammografie e 17 ecografie al seno.Un bilancio che testimonia la portata e l’impatto concreto dell’evento, reso possibile grazie a una sinergia virtuosa tra istituzioni sanitarie, professionisti del settore e volontari. Fondamentale il sostegno della direzione strategica dell’ASL Avellino, presieduta dal direttore generale Mario Nicola Ferrante, che ha fortemente creduto e investito nel progetto, ribadendo l’impegno costante dell’azienda nella promozione di pratiche preventive efficaci. Anteprima24.it - Screening in rosa: boom di visite con Amos Partenio e Asl Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUna giornata interamente dedicata alla salute femminile ha riscosso ampio consenso e partecipazione, confermando l’efficacia della prevenzione come strumento imprescindibile nella tutela del benessere delle donne. L’iniziativa, promossa dall’associazionein collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, ha registrato numeri di assoluto rilievo: 85senologiche, 23 pap test, 21 mammografie e 17 ecografie al seno.Un bilancio che testimonia la portata e l’impatto concreto dell’evento, reso possibile grazie a una sinergia virtuosa tra istituzioni sanitarie, professionisti del settore e volontari. Fondamentale il sostegno della direzione strategica dell’ASL Avellino, presieduta dal direttore generale Mario Nicola Ferrante, che ha fortemente creduto e investito nel progetto, ribadendo l’impegno costante dell’azienda nella promozione di pratiche preventive efficaci.

